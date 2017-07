No fim da tarde da segunda-feira, dia 03, uma equipe da secretaria do interior de Seara realizava trabalhos na região de linha São Brás quando ocorreu o acidente com uma escavadeira hidráulica. Conforme o secretário do interior, Luiz Benatti, a equipe fazia a retirada de cascalho de uma pedreira e uma árvore (eucalipto) estava atrapalhando o serviço. Quando o operador da escavadeira tentou retirar a árvore a máquina acabou tombando pois não estava em local devidamente plano. Segundo informações o operador da máquina não teve ferimentos pois estava usando o cinto de segurança. Já a máquina teve avarias na lataria, que ficou amassada, e vidros quebrados, mas já foi recolhida para o pátio da garagem e passará por conserto segundo o secretário.

Processo

Recentemente uma ação de indenização foi ingressada contra a administração municipal por um acidente envolvendo máquina da prefeitura. Em março deste ano um idoso de 60 anos acabou morrendo atingido por uma árvore. Ele acompanhava um trabalho de retirada de cascalho, entre as comunidades de Água Bonita e São Rafael. A família protocolou pedido de indenização devido a morte.

(Fonte: Rádio Belos Montes).