A cesta básica de alimentos caiu 2,89% no último mês, em Concórdia. A informação consta no levantamento do Sindicato dos Empregados no Comércio e Empresas de Serviços Contábeis de Concórdia. Com essa queda, o valor mensal para a alimentação de uma pessoa ficou em R$ 306,58. Para quatro pessoas, esse valor sobe para R$ 1.226,30.

Os itens que apresentaram redução foram: café (0,40%), batata (16,19%), pão (0,21%), banana (7,65%), açúcar (2,71%), margarina (0,57%) e tomate (11,96%).

O aumento foi verificado na carne (0,11%), leite (0,01%), feijão (0,82%), arroz (0,24%), farinha (1,90%) e óleo de soja (1,24%).