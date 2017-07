O juiz de Direito João Bastos Nazareno dos Anjos determinou em sentença publicada na última segunda-feira, 3 de julho, que mais famílias recebam o auxílio moradia. Como o Ministério Público ajuizou a ação logo após os deslizamentos, em 2 de junho, nem todas as pessoas que tiveram que deixar as residências nas ruas Victor Sopelsa e Horácio Sandi haviam sido contempladas.

Na decisão, o juiz diz que “em face da existência de novos atingidos pelo deslizamento, determino que os requeridos, solidariamente, providenciem o custeio de moradia às famílias”. Na decisão inicial, 14 famílias foram contempladas, mas após o Ministério Público ter ajuizado a ação, mais quatro tiveram que deixar as residências.

A Prefeitura de Concórdia e os outros réus do processo, os quatro proprietários do terreno que deslizou, já fizeram o depósito do auxílio de R$ 1 mil para as 14 famílias. Para os outros que foram incluídos no processo nesta semana, o prazo para que se faça o deposito é de 15 dias. A Prefeitura está pagando R$ 200,00 e os R$ 800,00 restantes são divididos entre os quatro proprietários do imóvel.

Moradores ainda aguardam o dinheiro

As famílias que tiveram que sair das residências ainda aguardam a liberação do auxílio moradia. O morador Elizandro Tavares comenta que a expectativa é que o dinheiro seja liberado nesta semana. O dinheiro está depositado em juízo.