Uma ação ousada foi registrada na última semana, na área central de Concórdia. Bandidos invadem uma imobiliária durante a noite e tentaram arrombar o cofre. O fato foi registrado no último sábado, dia primeiro, na Marechal Deodoro. Do local, nada foi levado.

Porém, percebeu-se que a ação começou bem antes. Na sexta-feira, dia 30, alguns suspeitos pintaram as câmeras de monitoramento do local de preto, para dificultar as filmagens. No sábado, dia primeiro, eles voltarm ao local, tapando a cara com um isopor e pintaram novamente as câmeras. Depois disso, eles invadiram a imobiliária

O proprietário realizou o boletim de ocorrência na Central de Polícia e enviou as imagens para a polícia que irá investigar o fato.

(Com informações do repórter André Krüger).