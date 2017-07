Uma operação conjunta entre as policias Civil e Militar, no começo da manhã desta quarta-feira, dia 05, resultou na prisão de seis pessoas. Também foi apreendida uma quantidade de maconha, cocaína, balanças de precisão e munições na região.

Conforme o delegado regional Daniel Regis, o trabalho contou com apoio da equipe do canil de Herval d’Oeste do 26º Batalhão de Polícia Militar e Agência de Inteligência da Polícia Militar de Capinzal.

Regis informou que maiores detalhes, como os locais, serão revelados em entrevista coletiva as 10h na DRP de Joaçaba, e contará com a presença dos delegados que atuaram na operação.

Uma das prisões ocorreu no município de Ouro.

(Fonte: Rádio Capinzal AM/via André Krüger)