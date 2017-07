A Chapecoense deve anunciar nesta quarta-feira (5) a contratação do técnico Enderson Moreira, 45 anos. Atualmente no América-MG, ele foi a opção que mais agradou a diretoria do clube entre os citados internamente. A direção se reuniu na noite desta terça (4) para definir o substituto de Vagner Mancini,demitido pela manhã.

No encontro que envolveu vários dirigentes, mais de 10 nomes de treinadores foram avaliados. O primeiro cogitado foi Argel Fucks, ex-Figueirense, Inter e Vitória. Em entrevista ao Diário do Iguaçu, ele disse que tem “um interesse muito grande de treinar a Chapecoense” e lembrou que sua mulher é de Pinhalzinho e que possui parentes em Chapecó e região, além de conhecer bem a cidade, as pessoas do clube e os jogadores.

Porém, a rejeição da torcida pesou contra Argel. Ele trocou farpas com o presidente Sandro Pallaoro, que morreu na tragédia aérea de novembro na Colômbia. Embora os dois tivessem feitos as pazes no fim de 2015, o torcedor verde-branco não perdoou o técnico. Alguns dirigentes eram favoráveis à contratação, mas a maioria se posicionou de forma contrária.

O Verdão ainda não trata publicamente o assunto, mas a negociação com Enderson Moreira está adiantada. Houve consenso em relação ao comandante do Coelho, que faz boa campanha na Série B do futebol brasileiro. O time de Belo Horizonte está em terceiro lugar, dentro da zona de classificação à Série A, com 19 pontos em 11 rodadas.

Enderson trabalhou durante anos no Sul do Brasil, detalhe valorizado pela diretoria. Ele treinou a equipe B do Internacional, de 2009 a 2011, o Grêmio, em 2014, e o Atlético-PR, em 2015. Aliás, no Tricolor gaúcho, teve como diretor executivo de futebol Rui Costa, que hoje desempenha a função na Chape e está no Rio de Janeiro para finalizar o acordo.

Com experiência na Série A, Enderson ainda comandou Fluminense, Santos, Goiás e Ipatinga, o seu primeiro clube como profissional, em 2008. Na reunião desta terça, os ex-técnicos da Chapecoense Gilmar Dal Pozzo e Vinícius Eutrópio e Antônio Carlos Zago, ex-Inter, também entraram na pauta. Enquanto ninguém assume o Verdão, os treinos serão conduzidos por Emerson Cris, auxiliar permanente da Chape.

(Fonte: Diário do Iguaçú)