Dois de Catanduvas são presos com 16kg de maconha na BR 282

Dois indivíduos foram presos pelo Setor de Investigação Criminal de Catanduvas após tentar furar uma barreira no posto da Polícia Rodoviária Federal na BR-282, em Campos Novos. Os elementos, que estavam em um Fiat Palio Weekend, jogaram o veículo contra os policiais civis, sendo necessário efetuar disparos no pneu. O carro só parou depois de bater em outro veículo.

De acordo com o delegado André Cembranelli, as investigações iniciaram no mês de março, resultando na apreensão de aproximadamente 16 kg de maconha e 50 gramas de cocaína. “A droga seria distribuída em toda região”, informou o delegado.

A dupla, que reside em Catanduvas, foi presa em flagrante pelo crime de trafico de drogas e associação para o tráfico. Após a lavratura do flagrante, os detidos foram encaminhados ao Presídio Regional de Joaçaba.

(Fonte: Caco da Rosa)