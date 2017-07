A interdição do Estádio Municipal Domingos Machado de Lima para o primeiro jogo em casa do Concórdia Atlético Clube foi um dos assuntos na Câmara de Vereadores de Concórdia. A questão foi tratada pelos vereadores Closmar Zagonel, do PMDB, e Anderson Guzzatto, do PR.

Pela falta de documentos que atestem as condições do local para os jogos da série B do Catarinense, o CAC terá que jogar a primeira partida sob seu mando em Erechim, no Colosso da Lagoa, nesta quinta-feira, dia seis. Esse assunto vem sendo tratado pelo Jornalismo da Rádio Aliança, nos últimos dias.

Na tribuna, o vereador Closmar Zagonel disse que a Fundação Municipal de Esportes deveria ter enviado uma nota oficial explicando o que aconteceu. "Porque isso prejudica a imagem da cidade e provoca prejuízos para o clube", afirma.

O vereador governista Anderson Guzzatto, do PR, reconheceu que aconteceram erros que não poderiam ter acontecidos no processo de liberação dos laudos técnicos. "Eu fui pessoalmente na Federação Catarinense de Futebol tratar da liberação para o primeiro jogo em casa, mesmo que com portões fechados, mas não foi possível. Estamos fazendo todo o esforço para regularizar a situação", finaliza Guzzatto.