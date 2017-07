Uma situação preocupante que tem exigido medidas duras e preventivas. O vereador Mauro Fretta (PSB) destacou na sessão desta terça-feira, 5, que dois aterros – um no bairro Guilherme Reich e outro na rua Senador Attilio Fontana, não tem projeto e sequer liberação para estarem sendo construídos. “Estas são as respostas dos pedidos de informação que eu fiz. Recebi também a informação de que os proprietários dos terrenos foram notificados para regularizar a situação e estão impedidos de continuarem depositando materiais”, explicou ao dizer que uma comissão nomeada e formada por vários membros estão notificando e interditando todos os aterros clandestinos na área urbana.

Fretta também apresentou os registros do aterro na rua Victor Sopelsa, sendo que o primeiro registro é de 2012. “Nossa preocupação é evitar que isso volte a acontecer. Porque se deposita os materiais, se espera um tempo, se coloca mais alguma coisa. Depois de alguns anos, pode se informar que o terreno é ‘normal’, se comercializar, e colocar em risco a sociedade, dentro de um intervalo de tempo, como o que colhemos agora de resultado na rua Victor Sopelsa”, argumentou.

Para ele, seria fundamental que depois de identificados estes terrenos, a averbação da matrícula do imóvel deveria contar com o registro de que o terreno passou por processo de aterramento. “É uma preocupação com o futuro, com qualquer administração que possa vir a administrar o município, mas principalmente de evitar o que aconteceu nos últimos dias, porque até então não estava se dando devida a atenção para os aterros”, afirmou.

(Fonte: Divaleia Casagrande/Ascom/Câmara de Vereadores).