Oportunizar aos municípios um espaço de reflexões e debates e mobilizar as autoridades municipais e representantes da sociedade civil em torno das problemáticas ambientais é o foco principal do Fórum Sul Americano de Meio Ambiente: Ecopolítica promovido pela Universidade do Contestado.

O evento reunirá palestrantes de renome na área que abordarão temas focados na governança sustentável, explica a coordenadora do Fórum, professora Celí Araldi Favassa. O Fórum quer provocar e estimular as lideranças políticas, quanto as questões de sustentabilidade, mostrando que é possível equilibrar o desenvolvimento econômico com a sustentabilidade ambiental por meio de uma governança transparente e democrática.

As discussões irão reunir prefeitos, representantes de órgãos municipais e estaduais, professores, pesquisadores, técnicos, acadêmicos e público em geral. O Fórum será um evento permanente, com edições anuais, tornando a nossa Instituição de Ensino referência nas discussões ambientais”, destaca Celí.

Programação:

Dia 05/07

09h – Abertura

09h30 – Palestrante Sergio Carlos Recio – “Experiências Sustentables De la Sociedad Civil En El Âmbito Público”.

10h30 – Palestrante Kevin Alix – “Cidades inteligentes e sustentáveis”

13h30 – Palestrante Marcos Dá-Ré – “Economia Verde”

14h30 – Palestrante Airton Spies – “Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional”

15h45 – Palestrante Samanta Pineda – “Nova Governança Ambiental – Código Florestal.

(Fonte: Camila Fachi/Comunicação da UnC Concórdia)