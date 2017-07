A Federação Catarinense de Futebol confirma que somente dois laudos foram protocolados junto ao Departamento de Competições do órgão, referentes ao Estádio Municipal Domingos Machado de Lima. A informação foi buscada pelo Jornalismo da Rádio Aliança junto a assessoria de imprensa da federação. Os documentos chegaram a sede dea federação na manhã da sexta-feira dia 30.

Um dos documentos atesta as condições sanitárias do estádio, emitido pela Vigilância Sanitária. Conforme informações repassadas pela FCF, esse documento aprova o Domingos Machado de Lima para a série B do Catarinense.

Por outro lado, o laudo de engenharia e acessibilidade, conforme a FCF, atesta que o estádio de Concórdia não tem condições de receber as partidas. Os problemas na casa do Galo do Oeste não foram repassados. Somente o fato do local não atender as exigências da Portaria 290 do Ministério do Esportes, que trata da consolidação dos requisitos mínimos a serem contemplados nos lautos técnicos previstos, como segurança, acessibilidade, conforto, combate de incêndio e pânico, condições sanitárias e de higiene.

Por outro lado, os laudos do Corpo de Bombeiros Militares e da Polícia Militar não haviam chego até a Federação Catarinense de Futebol.

(Com informações do repórter André Krüger).