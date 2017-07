km 2 da BR 153 está com modificações no trânsito desde que ocorreu novos deslizamentos em junho / Foto: Analu Slongo

O trecho da BR 153 no km 2, no lado do rio Grande do Sul, passará por mudanças. O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT) vai refazer essa parte da rodovia sobre o talude de pedras que fica ao lado.

O engenheiro Adalberto Jurach explica que o barranco de pedras vai ser rebaixado no nível atual da BR e a via será feita sobre as rochas. “Nós vamos deslocar um pouco a rodovia para cima do talude, buscando posicioná-la sobre uma parede de rochas. Essa foi a alternativa mais viável e mais barata”, detalha. No sentido Concórdia a Rio Grande do Sul, o traçado ficará à esquerda.

O DNIT entregou nesta segunda-feira os convites para as empresas apresentarem propostas para executar essa obra. Como foi decretado situação de emergência neste local, não é preciso abrir um processo de licitação. A empresa que fará a obra será conhecida na próxima semana, já que a revitalização desse trecho é urgente.

O investimento é de aproximadamente R$ 6 milhões. Adalberto Jurach explica que o projeto completo contempla a detonação de rochas, serviços de drenagem, a execução da rodovia e pintura e sinalização. A obra terá em torno de 1 km. A intenção do DNIT é iniciar ainda neste mês e finalizar os serviços no prazo de seis meses.

O km 2 da BR 153 está com modificações no trânsito desde que ocorreu novos deslizamentos em junho, provocados pelo grande volume de chuvas.