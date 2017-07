O Internacional segue sua rotina intensa de trabalhos no Hotel Vila Ventura, em Viamão. A delegação colorada escolheu a cidade vizinha, mais uma vez, como concentração para mais um jogo pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O próximo desafio é no sábado (8), às 16h30, no estádio Beira-Rio, contra o Criciúma, pela 12ª rodada da competição. A equipe está em 5º lugar na tabela de classificação, com 17 pontos somados até agora.

Na manhã desta terça-feira (4), o técnico Guto Ferreira comandou mais uma atividade no gramado, exigindo bastante dos atletas. O treinador pôde contar com a volta de jogadores importantes aos treinos: Uendel, Cuesta, Nico López, William Pottker e Carlos treinaram normalmente com o restante do grupo e pode pintar na equipe titular no fim de semana. Edenilson depende de questões burocráticas para estar em campo. O chileno Felipe Gutiérrez, que serviu seu país na Copa das Confederações, retornou e fez um treinamento leve na beira do gramado, depois participou da atividade tática e também tem chances de atuar diante da equipe catarinense.

O comandante colorado realizou algumas atividades no gramado do Vila Ventura. O primeiro trabalho foi técnico, onde os jogadores exercitavam o drible e a finalização num um contra um. Depois foi realizado um treino de cruzamentos e finalizações, para ajustar a pontaria colorada. Por último, uma atividade com três equipes, cada uma com dez jogadores, trabalhando toques rápidos dos atletas. A delegação retorna a Porto Alegre e voltará a treinar em Viamão nas manhãs de quarta, quinta e depois finaliza a preparação na sexta-feira, na capital gaúcha.

(Fonte: Internacional/Ascom)