O município de Alto Bela Vista completa 22 anos de emancipação político-administrativo hoje, dia 04. Além do corte do bolo, shows e confraternizações fazem parte da comemoração.

O primeiro evento da terça-feira foi o Culto de Agradecimento, às 9h. Em seguida, a crianças se divertiram com os brinquedos que foram instalados em frente ao Centro Comunitário. A confraternização entre famílias aconteceu com o almoço dos amigos, no mesmo local, onde cada um levou seu prato e dividiu com os demais.

À tarde o município realizou o primeiro Liquida ABV. Comerciantes locais fizeram exposição e vendas de produtos com descontos. Às 16h a prefeita Catia Tessmann Reichert e o vice Gilberto Maltauro fizeram o corte do bolo de mais de 60 quilos.

A animação da festa ficou por conta do Grupo Portal do Sul, Banda Municipal e das cantoras Gy e Grazy e Dih Ribeiro.