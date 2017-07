Nesta terça-feira, o Grêmio abre seu confronto nas oitavas de final da Conmebol Libertadores Bridgestone contra o Godoy Cruz, da cidade de Mendoza, na Argentina. Na tarde desta segunda-feira, o plantel realizou seu último treinamento antes da partida.

Aos pés das Cordilheiras dos Andes, o elenco gremista participou de uma atividade recreativa, visando a aclimatação ao frio argentino. Como é tendência nos treinos que antecedem as partidas, os jogadores participaram de um rachão após aquecimento.

Enquanto o restante dos atletas realizavam uma atividade física com o preparador físico Rogério Dias, os goleiros trabalhavam situações de jogo com o preparador Rogério Godoy. Até o técnico Renato Portaluppi participou da atividade de hoje, primeiro, exigindo dos goleiros em cobranças de falta e depois, atuando no rachão.

Com capacidade para 42 mil pessoas, o Estádio Malvinas Argentinas deve receber cerca de 25 mil torcedores na partida desta terça-feira. Para os argentinos, o jogo é tratado como um dos mais importantes da história do Clube, que chega pela primeira vez nas oitavas de final da Libertadores.

A Grêmio Rádio Umbro estará ao lado do Tricolor em mais uma jornada de gremista para gremista. A abertura será às 18h15 com todas as informações da partida direto de Mendoza. Sintonize na 90,3FM ou plataformas digitais oficiais do Grêmio.

(Fonte: Grêmio/Ascom)