Crime foi cometido no interior de arvoredo, no ano de 2016.

A Justiça da Comarca de Seara rejeitou o pedido de liberdade provisória para acusado pelo crime de latrocínio. A decisão foi proferida nos últimos dias.

Com isso, o autor do crime permanece detido no Presídio Regional de Concórdia. Além dele, outro acusado está preso e um terceiro, foragido.

O processo tem como vítima Oraldo dos Santos, que foi encontrado caído em uma estrada na comunidade de Linha Chapada, Arvoredo, em dezembro de 2016. Ele chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos.

Num trabalho de investigação, os policiais constataram que a vítima foi agredida e teve o dinheiro levado.

(Com informações do repórter André Krüger).