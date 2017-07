Secretária Executiva da ADR esteve em, Florianópolis na terça-feira com o secretário do Estado de Planejamento

Recursos para aditivo do Contorno Viário de Seara estão assegurados

Em reunião com a secretária executiva da ADR Seara, Gládis Regina Bizolo dos Santos, o secretário de Estado do Planejamento, Murilo Flores, assegurou mais R$ 6 milhões para execução do Contorno Viário de Seara. A audiência foi realizada nesta terça-feira, 4, em Florianópolis.

“O valor inicial da obra de R$ 30 milhões já está garantido e os pagamentos estão em dia. O Governo do Estado realiza agora um remanejamento orçamentário para o aditivo que envolve investimentos de aproximadamente R$ 6 milhões. A ponte precisa de nova licitação e envolve valores de R$ 4 milhões”, explica a secretária executiva.

Até o momento foram concluídos 45% da obra. O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Infraestrutura já investiu R$ 17,3 milhões dos R$ 33,4 milhões programados. O Contorno vai desviar o trânsito pesado da entrada da cidade e evitar acidentes devido a geografia do município. Além disso deve estimular o desenvolvimento de uma outra área de Seara.

A obra

O Contorno Viário, é executado pelo Consórcio Terramax/Britter e tem extensão de 9,42 quilômetros, começa próximo ao trevo de acesso a Xavantina na SC-283 (em Seara) e termina na SC-155 (antiga SC-466, acesso Itá).