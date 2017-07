Até o fim desta semana, soldados do Exército, ligados ao Comando de Operações Terrestres, estão em Concórdia para realizar os trabalhos da Pesquisa de Origem e Destino, que também está sendo realizada em outros trechos de rodovias federais, espalhadas pelo país. Os trabalhos estão sendo feitos junto ao Posto da Polícia Rodoviária Federal, em Cachimbo. Esses trabalhos fazem parte do Plano Nacional de Contagem de Tráfego.

Conforme o Departamento Nacional de Infraestrutura, Dnit, o diagnóstico de tráfego é importante para a identificação dos principais corredores de transporte com gargalos logísticos e da consequente necessidade de expansão ou adequação de capacidade das rodovias, além de ser ferramenta fundamental para as atividades de projeto, construção, manutenção e operação rodoviária.

As coletas das informações dos fluxos de veículos acontecerão simultaneamente em 123 postos distribuídos nas principais rodovias federais brasileiras. A metodologia para consolidação dos dados e a aplicação de um modelo matemático, que permitirá o cálculo do tráfego para toda a malha rodoviária, serão responsabilidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ.

As contagens volumétricas e classificatórias de tráfego visam determinar a quantidade, o sentido e a composição do fluxo de veículos que passam por um ou vários pontos selecionados do sistema viário, numa determinada unidade de tempo.

Levantamento de dados

A partir de entrevistas com os condutores que transitam nas rodovias federais, serão levantadas informações como: tipo de carroceria, ano de fabricação do veículo, número de passageiros, tipo de combustível, motivo de escolha da rota, motivo de viagem, carga transportada. Para a coleta dos dados, os militares vão utilizar tablets adquiridos pelo DNIT.

Depois da aplicação da Pesquisa OD, os equipamentos ficarão à disposição dos servidores de todas as superintendências regionais e unidades locais para auxílio nos trabalhos de campo nas rodovias.

Plano Nacional de Contagem de Tráfego



Em 2012, estudos desenvolvidos pelo DNIT, através do Instituto de Pesquisas Rodoviárias - IPR em parceria com a Universidade Federal de Santa Cantarina -UFSC, resultaram no novo plano de contagem de tráfego. O DNIT retomou, em 2014, o Plano Nacional de Contagem de Tráfego - PNCT. A identificação do comportamento do tráfego nas rodovias federais é fundamental para as atividades-fim da autarquia.

(Fonte:DNIT)