A Itá Thermas Hotéis e Empreendimentos, que venceu a licitação de terceirização do Parque Thermas já iniciou as obras no complexo de piscinas. De acordo com o edital, a empresa vencedora precisa fazer os investimentos de R$ 5 milhões em reformas, ampliações e melhorias. Do montante, R$ 3 milhões devem ser aplicados já nos primeiros meses.

Há pouco mais de 30 dias o contrato foi assinado, para que a empresa assumisse a administração do atrativo turístico. De acordo com a empresária Marlene Paludo, que representa a Itá Thermas Hotéis, o trabalho será feito em etapas. “Estamos na primeira parte, que é a construção de um novo espaço para alimentação dentro do complexo, é um restaurante. O projeto completo ainda não está pronto, mas mesmo assim iniciamos as obras para não perder tempo”, conta ela. “São três anos de obras. A segunda parte será a reforma geral e depois vamos trabalhar nas áreas de lazer e entretenimento com a instalação de novos equipamentos”, destaca Marlene.

O Parque Thermas permanece fechado durante as obras iniciais, mas a empresária comenta que o empreendimento estará funcionando na próxima temporada de verão. “Mantemos o cronograma estabelecido e até o final do mês de novembro vamos reabrir o complexo e atender os turistas”, antecipa. “Depois da temporada seguiremos com as obras”, comenta.

Terceirização:

Ainda em fevereiro a Prefeitura lançou o edital de concessão do Parque Thermas Itá. O empreendimento registrava prejuízos de cerca de R$ 500 mil por ano e quem arcava com o valor era a Prefeitura, que por força de Lei, não pode explorar a venda de bebidas, refeições e ingressos. O município pagava a energia, funcionários, manutenção e demais despesas do complexo.