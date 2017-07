Somado à sequência de derrotas sofridas pela Chapecoense nos últimos jogos, o empate de ontem contra o Fluminense foi decisivo para que a diretoria tomasse a decisão de demitir o técnico Vagner Mancini. Embora o clube ainda não tenha se manifestado oficialmente sobre a saída do treinador, dirigentes com os quais a Rádio Chapecó entrou em contato durante a manhã confirmam a decisão.

Embora tenha comandado o clube na retomada que culminou com a conquista do campeonato catarinense, e após um início de campeonato brasileiro que surpreendeu a todos, Vagner Mancini não conseguiu manter a equipe no topo da tabela, onde, em feito inédito na história do clube, manteve-se na liderança durante duas rodadas.

Fontes ligadas ao clube falam que, entre os nomes que ganham força junto ao Departamento de Futebol, Argel Fucks é o nome mais cotado para assumir o comando da Chapecoense. Espera-se para as próximas horas a manifestação oficial da Diretoria Executiva da Chapecoense sobre a demissão de Mancini. Mais informações a qualquer momento.

(Fonte: Rádio Chapecó AM)