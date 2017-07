Serão quatro partidas pela série C e três pela B.

Sete jogos pelo Interiorano no fim de semana

Rodada do fim de semana do Campeonato Municipal do Interior de Concórdia. Todos os jogos começam às 15h.

Pela série C:

No sábado, dia oito:

São Luiz: São Luiz x Baixo São Luiz B

No domingo, dia nove:

Sede Brum: Sede Brum B x Barra Fria B

Linha Saracura: Linha Saracura x Linha Tiradentes

Três de Outubro: Três de Outubro B x Linha Santa Catarina

Pela série B

Sábado, dia oito:

Santa Terezinha: Santa Terezinha x Lageado Quintino

Presidente Kennedy: Presidente Kennedy x São José

Engenho Velho: Engenho Velho x Linha Gomercindo