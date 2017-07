O município de Paial está completando nesta terça-feira, dia quatro, 22 anos de emancipação político-administrativa. O município, situado na região do Alto Uruguai Catarinense, realizou a programação festiva no último fim de semana.

O prefeito, Névio Mortari, em entrevista à Rádio Aliança anunciou que duas pequenas centrais hidrelétricas, PCHs, vão ser instaladas no município, nos próximos meses. O início da construção dessas unidades geradores depende de trâmites burocráticos com os órgãos competentes. A previsão é que essas PCHs já estejam operando em 2018. "Isso vai incrementar 10% na arrecadação do município", diz o prefeito.

Saída da Amauc

Mortari também diz que já está em processo de transição a saída de Paial da Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense (com sede em Concórdia) e o ingresso na Associação dos Municípios do Oeste Catarinense, Amosc, que está em Chapecó. O prefeito havia cogitado essa mudança ainda quando assumiu a prefeitura no começo desse ano.

Ele diz que a Prefeitura já participa do consórcio de saúde vinculado à Amosc. "É uma questão de economia. A distância para Chapecó é de 30 km. Já para Concórdia é de 80km", explica.

Recentemente, o município de Arvoredo também saiu da Amauc e ingressou na Amosc pelos mesmos motivos.