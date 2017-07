Interrogatório de acusados de assassinato em Lindóia do Sul será no dia 14

A Justiça de Ipumirim marcou para o próximo dia 14 de julho o interrogatório de José Giliard dos Santos e Erisvaldo Pereira Oliveira estão detidos no Presídio Regional de Concórdia. Os dois são acusados de participação no assassinato de José Marcelo Ferreira da Silva, no município de Lindoia do Sul. O crime aconteceu no dia primeiro de abril desse ano. Vítima e agressores vieram de Pernambuco, moravam juntos e estavam trabalhando em uma agroindústria.

Segundo consta no processo, o crime ocorreu por meio cruel, motivo fútil e mediante o recurso que dificultou a defesa da vítima. A juíza da Comarca de Ipumirim, Marciana Fabris, comandará o interrogatório.

(Com informações do repórter André Krüger).