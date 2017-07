Foi negado mais um pedido de revogação da prisão preventiva para Antônio Rodrigues, acusado pelo crime de homicídio contra Everton Gomes, de 26 anos. Segundo consta, a determinação tem como justificativa a manutenção da ordem pública.

O crime aconteceu no dia 18 de dezembro do ano passado na rua Marcelino Ramos após uma briga em um bar. A vítima foi morta a golpes de faca. Segundo informações, Antônio Rodrigues foi detido logo após o crime juntamente, com outras duas mulheres. Ele está detido no Presídio Regional de Concórdia à disposição da Justiça.

O padrasto de Everton, Lauri Gonçalves de Cândido, também ficou gravemente ferido, mas sobreviveu após ficar internado no Hospital São Francisco, de Concórdia.

(Com informações do repórter André Krüger).