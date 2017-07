Preço do suíno tem recuperação no mercado independente

Depois de duas semanas com o preço do suíno em queda, nesta semana houve uma variação positiva para os produtores independentes. Na Bolsa de Santa Catarina ocorreu um aumento de R$ 0,05. Com isso, os produtores independentes passaram a receber R$ 3,15 ao quilo do suíno vivo e não mais R$ 3,10.

Essa recuperação é um reflexo do decreto assinado pelo governador Raimundo Colombo, na semana passada, que reduz o ICMS para a venda de suínos vivos para outros estados.Essa medida entrou em vigor no último sábado e a alíquota do ICMS baixou de 12% para 6%. A validade vai até dezembro de 2017.

Situação dos integrados

Para os suinocultores integrados, a Aurora e Pamplona estão pagando R$ 3,00 ao quilo do suíno vivo. A JBS ainda paga R$ 3,10 e a BRF anunciou nesta terça-feira a redução e mais R$ ,010, passando de R$ 3,00 para R$ 2,90.