Durante a primeira sessão do mês de julho, que abre o segundo período legislativo de 2017, realizada nesta segunda-feira, três, o vereador Jaderson Miguel Prudente (PSD) apresentou um levantamento onde o valor gasto em operações de tapa buraco, já teria sido suficiente para executar uma revitalização completa no acesso ao Distrito de Engenho Velho.

Conforme o vereador, a sugestão é para que sejam utilizados parte dos recursos da compensação financeira por meio dos roylaties da usina de Itá. “O município recebe em média por ano cerca de R$ 7 milhões. Além disso, o governo do Estado e o governo federal também recebem o valor. Portanto, entendo que o pedido para se fazer a revitalização é necessário. O levantamento mostra que já poderíamos ter realizado a revitalização completa e não apenas medidas paliativas, que em pouco tempo acabam se acabando e os buracos voltam a aparecer”, justificou.

Jaderson disse ainda que vem trabalhando em busca de recursos por meio de apoio de parlamentares para viabilizar a pavimentação rural entre os trechos do distrito de Engenho Velho e Terra Vermelha. “É uma comunidade importante. Vários vereadores já fizeram o pedido para que seja feito asfalto naquele local. Mas mais do que falar, estamos buscando fazer a nossa parte”, destacou o vereador ao lembrar que já existe um projeto pronto para a pavimentação em uma extensão de 1,4 quilômetro em um investimento estimado de R$ 1,9 milhão.

Closmar Zagonel (PDMB) apoiou as indicações. Disse que o pedido para que a utilização dos recursos hídricos para apoiar as comunidades atingidas pelo lago é antigo, de muitas outras legislaturas. “Espero que se concretize, porque no começo deste ano, aprovamos um projeto de lei que retirava valores deste repasse, para se investir no aterro sanitário”, comentou.

(Fonte: Divaleia Casagrande/Ascom/Câmara de Vereadores).