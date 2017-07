Fato foi registrado na tarde de segunda-feira, dia três, no centro de Concórdia.

Homem é detido com LSD em Concórdia

A Polícia Militar de Concórdia apreendeu maconha e LSD em posse de um homem, em Concórdia. O fato foi registrado na tarde da segunda-feira, dia três, na Atalípio Magarinos.

O fato foi registrado durante abordagem de E.F.B, de 26 anos. Conforme a PM, em busca pessoa foi localizado no bols do moleton do suspeito, 12 pontos de LSD e um cigarro de maconha, pesando três gramas. A droga estava envolvida em um papel alumínio.

Um Termo Circunstanciado foi lavrado e o masculino foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de Concórdia. para esclarecimentos.