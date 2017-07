A 80ª edição da Assembleia Geral Ordinária da Igreja Evangélica Assembleia de Deus (AGO) iniciou na noite de segunda-feira, dia 03 em Piratuba. A convenção, que já é realizada no município há vários anos, reúne pastores, obreiros, missionários e as esposas de Igrejas de SC e do PR. As atividades seguem até o dia 07 e de acordo com informações da Prefeitura, cerca de quatro mil pessoas devem circular no município durante os dias da Assembleia. Os meios de hospedagens já estão com todos os leitos ocupados.



Eles fazem eleições de diretorias, reuniões administrativas, aprovação de atas, além de discutirem assuntos internos das Igrejas. Os participantes utilizam toda a estrutura do Centro de Eventos. Além do salão principal, eles também ocupam o anfiteatro, a praça de alimentação e demais espaços onde montam lojas para o comércio de roupas e outros produtos.

Em outras edições o governador do Estado, Raimundo Colombo prestigiou o evento, marcando presença na noite de abertura. Nesta edição, chegou ser divulgada a possível participação dele nesta segunda-feira, porém ele não esteve em Piratuba.