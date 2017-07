Jogando no Ginásio da SER Sadia em Concórdia, a ACF empatou com o Jaraguá Futsal na noite desta segunda-feira, dia 03. A partida, válida pela Divisão Espacial, terminou com o placar de 02 a 02.

Concórdia saiu na frente com um gol de Ítalo aos 09:20 do primeiro tempo. Já na segunda etapa, a ACF ampliou o marcador com o gol de Dé, aos 09:40. Aos 11:30 Daniel Rosa descontou para os visitantes.

Quando faltavam 5:30 para o final da partida, o técnico Fio resolveu colocar o goleiro linha no Jaraguá. Concórdia se defendeu, mas um minuto depois o time visitante chegou ao empate com Daniel Paulista, que deu números finais ao placar.

Com o resultado Concórdia doma 11 pontos e ocupa a terceira colocação na tabela. Agora o foco da ACF é a Liga Nacional. O time do técnico Morruga vai à São Sebastião do Paraíso, em MG, onde enfrenta Intelli, na próxima sexta-feira.