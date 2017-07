Abertura da UPA toma conta do debate na Câmara

A abertura da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas dominou o debate na sessão da Câmara de Vereadores da noite desta segunda-feira, três de julho. Inicialmente, os seis vereadores de oposição fizeram uma indicação para que o Município viabilize a abertura da UPA. Depois dos pronunciamentos, eles acabaram acatando a sugestão do líder de governo para que ao invés de abrir a unidade, o Município faça um estudo de viabilidade econômica.

O petista Evandro Pegoraro mostrou ofícios da União Municipal dos Moradores (UMAMC) e do coletivo sindical pedindo a abertura da UPA. Ele também destacou um encaminhamento da própria Conferência de Assistência Social, realizada na semana passada, em que a comunidade se manifesta pedindo a abertura desta unidade de saúde. “No nosso ponto de vista, é uma questão de prioridade, de política de governo. Se a Saúde é prioridade, a UPA deve abrir. Inclusive o atual prefeito sempre foi um defensor disso”, enfatiza Pegoraro.

O líder do governo na Câmara, Fabiano Caitano (PSDB), usou a tribuna para dizer que ninguém é contra a saúde e a abertura da UPA. “Mais que a vontade de quem sugeriu e teve a indicação rejeitada, é preciso visão técnica”, frisa Caitano. Ele também leu na tribuna um ofício do ex-secretário de Saúde, Alessandro Vernize, que se referia à cautela com a abertura da UPA.

Ao invés de se fazer uma indicação para que a UPA seja aberta, o líder do governo sugeriu que se fizesse a indicação de um estudo de viabilidade técnica para a abertura da unidade. A sessão foi suspensa por dois minutos para que a bancada de oposição analisasse o pedido, que foi aceito.

Closmar Zagonel (PMDB) diz que o estudo é interessante, mas reafirma a posição de defesa para da abertura unidade. “Nos meus três mandatos de vereador com o prefeito Pacheco, ele sempre defendeu a construção dessa UPA. Agora o mais justo é encontrar um encaminhamento e colocar para funcionar”, ressalta Zagonel. Ficou acordado que esse estudo será apresentado nas primeiras sessões do mês de agosto.