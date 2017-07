Fato foi registrado na BR 476. Motorista que morreu estava no caminhão com placas de União da Vitória-PR.

Caminhão com placas de Concórdia se envolve em acidente com morte no PR (Vídeo)

As equipes do Corpo de Bombeiros da cidade de São Mateus do Sul, confirmaram que na tarde dessa segunda-feira, 3 de julho, ocorreu um acidente entre duas carretas e um caminhoneiro veio a óbito no local. Um dos caminhões envolvido na colisão é de União da Vitória.

Ás 14h26 dessa segunda-feira, 3, a central do Corpo de Bombeiros de São Mateus do Sul, como da Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram comunicados que na BR 476, nas proximidades do Posto Cupim, teria ocorrido um grave acidente de trânsito, envolvendo duas carretas.

Rapidamente as equipes foram deslocadas para o local, e confirmaram que o acidente aconteceu no percurso entre União da Vitória e São Mateus do Sul, e que um dos caminhoneiros que estava num caminhão com placa de União da Vitória, estava muito ferido e durante o salvamento não resistiu e veio a óbito. Já o segundo caminhoneiro foi salvo e encaminhado para o Hospital de São Mateus do Sul, em estado grave.

O trânsito na BR 476 ficou bem complicado até a retirada dos veículos e em seguida acionado o Instituto Médico Legal (IML) de União da Vitória, que fez o recolhimento do corpo e na sequência fará a comunicação oficial aos familiares e só depois divulgará o nome do trabalhador para a imprensa.

Pelas imagens de vídeo, o motorista de Concórdia, identificado como Vilson, não se feriu

(Com informações da Rádio Colméia de Porto União e vídeo do Blog do Anderson).