Encerrou no fim de semana a Copa Amélia Zonta Frare de Futebol Sete, em Lindóia do Sul. As partidas finais foram no Estádio Romano Sandrim.

A competição teve pouco mais de quatro meses de duração, contou com 34 equipes, 113 jogos, aproximadamente 500 atletas e resultou em 468 gols.

A disputa na categoria feminina foi entre México e Bairro da Amizade. As atletas da equipe do Bairro da Amizade venceram de dois a um e levantaram a taça de campeãs da categoria feminina. A segunda colocação ficou para o México e a terceira para a Limitadas FC.

A defesa menos vazada da categoria feminina foi da equipe do Bairro da Amizade e o troféu foi para a goleira Fabiula Rodrigues de Lima. A artilheira foi Daniela Aline de Souza com sete gols e recebeu o troféu por esse destaque.

A disputa da terceira e quarta colocação na categoria veterano foi entre Três Pinheiros e Unidos. A vitória foi da equipe de Três Pinheiros em três a um e ficou com a terceira colocação. Já o primeiro e segundo lugar na mesma categoria foi entre SER Amadão e Navegantes. Com o resultado de dois a zero, a equipe da SER Amadão foi campeã e o Navegantes levou a segunda colocação.

A defesa menos vazada da categoria veterano foi da equipe da SER Amadão, o troféu foi entregue ao goleiro Jadimar Frigeri. O artilheiro também é da mesma equipe, Fernando Balbinot levantou a taça por ter balançado a rede 12 vezes.

Na categoria livre, a mais ‘bajulada’ da competição, a disputa final foi entre a SER Aparecida e Piratas do Gramado. A taça de campeão do quarto Campeonato Municipal de Futebol Sete ficou com o Piratas do Gramado, o segundo lugar ficou com a Ser Aparecida e o terceiro para a equipe do Três Pinheiros.

Duas equipes empataram no quesito defesa menos vazada na categoria livre, Três Pinheiros e Navegantes, e os goleiros Jonatan Fiorentin e Junior Spessatto, respectivamente, receberam os troféus por esse mérito.

O artilheiro da categoria livre foi da equipe do México, Leandro Colossi, com 10 gols.

A quarta edição do campeonato teve pela primeira vez o troféu disciplina. O título foi para a equipe do Flamengo de Linha Joana e foi patrocinado pela Cresol, unidade de Lindóia do Sul.

(Fonte: Olíria Weber Locatelli)