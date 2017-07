Nos seis primeiros meses do ano de 2017, o município de Concórdia teve um incremento de 770 veículos em sua frota. As informações constam no banco de dados do Departamento de Trânsito de Santa Catarina, o Detran e são relativos a 31 de dezembro de 2016 a 30 de junho desse ano.

No começo do ano, a Capital do Trabalho tinha 61.196 veículos. Já no fim do mês de junho, esse número era de 61.966. Em termos percentuais, o crescimento foi de apenas 1,25% no número de veículos emplacados em Concórdia neste semestre.

O maior número é de automóveis, com 31.140 unidades emplacas. Os caminhões somam 2.655; caminhão trator, 2.219; caminhonete 4.367; camioneta, 2.694; ciclomotor, 36; micro-ônibus, 160; motocicleta, 9.841; motoneta, 3.964; motorhome, 23; ônibus, 249; reboque, 788; semir-reboque, 3.298; side-car, 14; trator de rodas, 14; trator misto, dois; triciclo, 15 e utilitários, 487.