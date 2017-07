Das 11 pessoas de Concórdia e Piratuba presas por participação em rinha de galo, apenas uma ficou presa. A informação é da Delegacia de Polícia Civil de Erechim para onde todos foram levados. Eles foram abordados em Machadinho, no Rio Grande do Sul, quando voltavam para Santa Catarina após participação em uma rinha de galo neste município. A ação foi na noite do sábado, dia primeiro.

A Polícia Civil do RS não revela nomes, mas adiante que o único detido estava com uma arma de fogo, um revólver calibre 38, com registro de furto do município de Sananduva. Os demais, foram liberados após prestarem esclarecimentos na Delegacia de Erechim, mediante Termo Circunstanciado. Neste caso, todos se comprometeram em comparecer em juízo quando houver solicitação. Todos vão responder pelos crimes de maus tratos a animais e ambiental

Junto com o grupo, havia galos que podem ter sido usados nesta rinha. Eles foram parados em uma barreira policial.