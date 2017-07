O Internacional terá mais uma semana para treinar e se preparar para o próximo confronto. O Colorado terá pela frente mais uma partida no estádio Beira-Rio, dessa vez contra o Criciúma, no sábado (8), às 16h30, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Após o término da última rodada, o Clube do Povo é o quinto colocado na tabela de classificação com pontos somados.

Para o jogo diante do Criciúma, no Gigante, o técnico Guto Ferreira poderá ter o retorno de jogadores importantes. Uendel, que cumpriu suspensão, retorna a equipe. Edenilson precisa ser regularizado no Bid. Felipe Gutiérrez disputa a final da Copa das Confederações neste domingo e retorna a Porto Alegre. Nico López, William Pottker e Carlos, lesionados, serão reavaliados. Os desfalque serão os suspensos Danilo Silva e Carlinhos.

Os jogadores foram liberados neste domingo (2) e voltam aos trabalhos nesta segunda-feira (3), onde o treinador colorado iniciará a preparação para o jogo do próximo fim de semana.

(Fonte: Ascom/Internacional)