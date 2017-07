Bandidos estão tentando aplicar o golpe do seguro na região de Piratuba. Várias famílias receberam ligações, entre sexta e segunda-feira, dia 03, de pessoas que se identificam como representantes de seguradoras. Eles entram em contato, dizem que alguém da família sofreu um acidente e pedem dinheiro, para a liberação do automóvel.

Na conversa, os estelionatários dizem que é preciso que a pessoa faça um depósito em conta, também pedem urgência. Eles agem munidos de informações sobre os familiares das possíveis vítimas do golpe. “Eles são persuasivos, conseguem convencer as pessoas, falando de um acidente. Quando ligam, eles têm o nome de algum parente, falam que o acidente aconteceu em uma rodovia próxima e isso realmente confunde”, conta a Cabo Fabiana da PM de Piratuba. “Em alguns dos casos os que ligam se identificam como parentes. Em um dos registros que temos, a pessoa ligou para um idoso, disse que era o sobrinho e que precisava de dinheiro, pois havia se acidentado. Eles tentam mexer com o emocional. É preciso ficar atento e não fazer nenhum depósito. Na dúvida nos procure, ligue 190”, orienta ela.

De acordo com a PM, até o momento não há registros de pessoas que tenham feito o depósito. “Os bandidos não pedem um valor em específico, em alguns casos pedem valores mais altos, em outros, valores menores. Dentre as pessoas que nos procuraram, nenhuma chegou a depositar”, conta a Cabo.

Ela também solicita que em casos de ligações do gênero, a pessoa não se apavore e tente identificar o número de quem está ligando. “Se alguém receber esse tipo de ligação, não faça nada de imediato, seguradora não pede dinheiro assim. Faça contato com a Polícia e registre um Boletim de Ocorrência na Delegacia. Quanto mais fatos registrados, mais informações a Polícia Civil terá para investigar”, explica a cabo Fabiana.