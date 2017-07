O município de Alto Bela Vista está comemorando 22 anos de emancipação político-administrativa e, no último domingo, dia 02, realizou a festa do leitão assado em parceria com o Conselho Comunitário. Houve uma grande participação de público no evento e os locais destinados ao almoço estavam lotados.

A prefeita Catia Tessmann Reichert parabenizou toda a equipe que trabalhou durante vários dias para organizar e servir o público que veio de toda a região para degustar o prato belavistense. “A equipe que atua nos bastidores muitas vezes não é lembrada, mas sem ela não há festa. A equipe de assadores está trabalhando desde a madrugada para deixar tudo pronto para o almoço”, comentou.

Houve o corte do primeiro leitão assado, realizado pela prefeita e pelo vice-prefeito Gilberto Maltauro, que acompanhou e auxiliou os assadores desde a madrugada. À tarde a matinê ficou por conta de San Francisco e Tchê Garotos. “Agradecemos de forma geral à todos que colaboraram para que os eventos alusivos aos 22 anos de Alto Bela Vista, promovidos através da Gerência de Cultura, Turismo e Desenvolvimento econômico em parceria com as entidades locais, fossem um sucesso. Nosso agradecimento especial à todos os belavistenses que participaram e comemoraram junto conosco o aniversário” finalizou Catia.