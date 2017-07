Atualmente a Corporação dos Bombeiros Militares de Concórdia atende em uma casa na Ra Mássimo Pelizaro, próximo ao Fórum do município. Em breve os trabalhos serão concentrados em um imóvel na esquina entre as Ruas Independência e Abramo Éberle, no mesmo prédio onde funciona a pizzaria A Bodeguita.

O tenente Dummel adianta que a mudança deve ser realizada até o final deste mês. “Faz tempo que pretendemos fazer esta mudança, com o objetivo de atender melhor a população de Concórdia. Estamos finalizando algumas obras no novo local e pretendemos iniciar o atendimento o mais breve possível”, conta ele. “Além do espaço para nossas atividades, também fica mais fácil para quem procura os serviços do Bombeiro Militar. Estaremos bem próximo também dos Bombeiros Voluntários”, destaca.

Dummel lembra que os Bombeiros Militares são responsáveis pelo trabalho preventivo. “Recepcionamos projetos de construção, fazemos a análise, as visitas, orientação e sugestões de alteração, quando necessário. Também realizamos as vistorias preventivas em estabelecimentos para liberar o funcionamento”, ressalta ele.