Um grave acidente de trânsito aconteceu por volta das 11h desta segunda-feira, dia 03. Foi uma colisão lateral entre moto e veículo na SC-155, entre Seara e Itá, próximo ao trevo de acesso à linha Caçador. O condutor da moto, com placa de Xanxerê, Claudemir Dolgenski, 52 anos, morreu no local.

Os Bombeiros Voluntários atenderam a ocorrência no local. A condutora do Fiat Uno placas de Seara, Claudete Gasperin Gabriel, teve ferimentos leves e foi conduzida ao Hospital São Pedro de Itá.

A Polícia Militar organizou o trânsito no local e a Polícia Rodoviária Estadual de Concórdia irá apurar as causas do acidente.

Conforme informações obtidas no local, o Fiat Uno fazia o sentido Seara a Itá quando a condutora teria perdido o controle da direção e invadido a pista contrária. A moto não conseguiu parar a tempo e bateu na lateral do veículo.

Rádio Belos Montes.