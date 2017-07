Um incêndio deixou um veículo Fusca parcialmente destruído na BR 153, na manhã desta segunda-feira, dia três. O fato foi registrado no KM 70 da rodovia, na altura da comunidade de Linha Aparecida, em Irani.

Conforme informações, duas pessoas estavam dentro do veículo, com placas de Concórdia, e se deslocavam para a cidade de Irani, quando perceberam o fogo sobre o motor, na parte traseira. Eles pararam o carro e tentaram combater as chamas com o auxílio de três extintores veiculares. Um caminhoneiro que passava pelo local, também prestou auxílio, com um extintor de 12 quilos. A guarnição foi chamada e fez o rescaldo com o uso de água.

Ninguém ficou ferido neste sinistro.