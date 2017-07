O Corpo de Bombeiros de Seara atende um grave acidente de trânsito neste momento. Foi uma batida entre moto e veículo na SC-155, entre Seara e Itá, próximo ao trevo de acesso à linha Caçador. O condutor da moto, com placa de Xanxerê, Claudemir Dolgenski, 53 anos, morreu no local. A condutora do Fiat Uno placas HDN-3066, de Seara, Claudete Gasperin Gabriel, teve ferimentos leves e foi conduzida ao Hospital São Pedro de Itá. A Polícia Militar organiza o trânsito no local e a Polícia Rodoviária irá apurar as causas do acidente. O corpo da vítima está no local à espera do IGP.

(Fonte: Rádio Belos Montes)