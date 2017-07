Fato aconteceu na noite do último sábado, dia primeiro.

A Polícia Civil segue investigando o arrombamento e invasão que foram registrados no fim de semana no prédio da Prefeitura de Arabutã, durante o fim de semana. Uma das suspeitas é de que o(s) invasor(es) queria acessar o caixa eletrônico, que está no interior da edificação.

Em entrevista a Rádio Aliança, o vice-prefeito de Arabutã, Olguim Metz, afirma que nada foi levado do local. "Foram três janelas que apresentaram sinais de arrombamento", conta. Relata que em uma delas, os bandidos tentaram arrombar e não conseguiram. Em outra, houve invasão na sala, mas a porta estava trancada. Por fim, em outra sala, foi possível chegar ao corredor do antar térreo.

Conforme Metz, populares teriam visto três pessoas em atitude suspeita no município, pouco antes das 19h, quando o alarme da Prefeitura de Arabutã.

A Polícia Militar foi acionada, realizou rondas e não localizou ninguém.