Na noite de sábado, dia primeiro, na BR 282 em Campos Novos, policiais rodoviários federais apreenderam cocaína e maconha com dois homens em um Ford/Fiesta com placas de Lages. Durante revista pessoal, os agentes localizaram onze papelotes de cocaína, duas porções de maconha e dinheiro no bolso do passageiro do veículo. O motorista, de 28 anos, e o passageiro, de 25 anos, foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Campos Novos onde responderão por tráfico de drogas. O veículo foi recolhido pela PRF.

(Fonte: Nucom/PRF/SC).