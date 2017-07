Estarão no banco dos réus Ademir Kacanoski e Edivar José da Luz.

Julgamento de acusados de assassinato no Imigrantes será em setembro

A Justiça da Comarca de Concórdia marcou para o dia 15 de setembro desse ano, a partir das 9h, o julgamento dos acusados de homicídio, ocorrido no bairro Imigrantes, em 2010. Estarão no banco dos réus Ademir Kacanoski e Edivar José da Luz.

Os dois foram acusados de homicídio qualificado. Eles foram presos depois do assassinato de Cristian Gonçalves Moreira, quando tentavam se evadir para a região da BR 153.

O crime foi no dia 15 de julho de 2010 e segundo consta no processo, os acusados utilizaram toucas para dificultar a identificação. Eles usaram uma arma calibre 38 para cometer o crime. Ambos fugiram em uma motocicleta com placa adulterada.

Eles foram interceptados próximo a Erechim, pela Polícia Rodoviária Federal.

(Com informações do repórter André Krüger).