A Coordenadoria de Desenvolvimento Ambiental de Concórdia teve um balanço positivo no número de atendimentos. No primeiro semestre de 2016 foram licenciados 646 empreendimentos. Já no período de julho a dezembro do mesmo ano, esse número subiu para 1.182.

O gerente de Desenvolvimento Ambiental da Fatma em Concórdia, Maicon Sete, comenta que houve uma readequação no sistema de trabalho. Sete explica que os servidores foram divididos em grupos. “Agroindústria, vegetação e urbanismo estão separados. Também mapeamos a necessidade do setor público, com essa sistemática os licenciamentos estão tendo mais agilidade”, ressalta.

A maior demanda por licenciamentos na coordenadoria da Fatma em Concórdia está ligada às atividades de suinocultura e avicultura. O prazo legal para a liberação de licenças é de 120 dias.