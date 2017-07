Dinheiro pode ser usado para todas as atividades agrícolas, plantação de lavouras à investimentos em tecnologia

A partir deste mês o tesouro nacional começa a liberar os recursos do Plano Safra 2017/2018. O governo federal vai liberar mais de R$ 190 bilhões para médios e grande produtores e R$ 30 bilhões para a agricultura familiar.

Esse dinheiro pode ser usado para todas as atividades agrícolas, que vão desde a plantação de lavouras à investimentos em tecnologia. As instituições financeiras oferecem várias opções em crédito rural.

A presidente do Sicoob Crediauc, Maria Luisa Lasarim, explica que as taxas de juros variam conforme a renda. O Pronaf vai de 2,5% a 5,5% ao ano. “O Pronaf não teve alteração nas taxas de juros, mas para os médios e grandes produtores todas as taxas tiveram redução de 1%, em média”, afirma.

Para este período safra, que vai de 1º de junho de 2017 a julho de 2018, o governo federal reduziu R$ 20 bilhões em relação ao período anterior.

Pronaf é a linha de crédito mais solicitada

No Alto Uruguai Catarinense ainda é forte a agricultura familiar e a maioria das propriedades consegue financiar as atividades rurais por meio do Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o Pronaf.

O responsável pelo setor de crédito agrícola da Cresol, Edenilson Sandi, diz que esse programa é fundamental para a geração de renda das propriedades. “Sem esses recursos muitos agricultores não conseguiriam fazer a safra de milha e investir na produção de leite, por exemplo”, enfatiza.

No Pronaf custeio para a lavoura, a taxa de juro é de 2,5% ao ano, para financiamento de até R$ 20 mil. Para valores acima disso é 5,5% ao ano. Para a produção de leite é 2,5% ao ano, independentemente do valor financiado.

Calendário de operacionalização do crédito

A liberação dos recursos do Plano Safra 22017/2018 começou no dia 1º de julho, mas cada instituição financeira organiza a própria operação desse crédito. O Sicoob Crediauc vai disponibilizar os recursos a partir da segunda quinzena de julho.

A Cresol e o Banco do Brasil vão começar a receber os pedidos de financiamento a partir de hoje. Na Sicredi a prestação desse serviço está prevista para iniciar no dia 10 de julho e na Caixa Econômica Federal a partir da próxima quarta-feira, dia 5.