Evento acontece em agosto com feira de animais, shows, e exposição de produtos da indústria e do comércio

A Prefeitura de Peritiba recebeu convidados, imprensa e a comunidade em geral, na noite de sexta-feira, dia 30, no lançamento da Expo Peritiba 2017, que será realizada de 18 a 20 de agosto. Durante o evento, realizado no salão comunitário, os organizadores apresentaram a programação completa da Feira.

Esta será a segunda edição da Expo Peritiba, que contará com praça de alimentação, exposição da indústria e comércio, serviços e Mostra da Bezerra, que expões animais do município. A solenidade de abertura está marcada para às 19h do dia 18.

De acordo com a prefeita Neusa Maraschini, o objetivo é incentivar o desenvolvimento dos setores agrícola, industrial, comercial e de serviços do município, além de fomentar a economia local. Ela também acredita que a Expo pode se tornar um atrativo para Peritiba. “Nós queremos que este evento seja um os principais aqui do município. Somos conhecidos pelo Kerb, mas entendemos que a Expo pode trazer público, mostrar nosso potencial e nossos produtos”, argumenta.

Na primeira edição, realizada em 2014, foram mais de 70 expositores. Os números divulgados na época foram de 12 mil pessoas que passaram pelo evento e cerca de R$ 3 milhões em movimentação econômica. “Neste ano vamos trabalhar com 100 estandes. As empresas de Peritiba já se adiantaram e muitas já reservaram os espaços. Ainda temos algumas vagas e os interessados da região podem fazer contato com a comissão organizadora ou na Prefeitura, que daremos os encaminhamentos”, comenta a prefeita.

Programação de shows da Feira:

Dia 18 – Show gratuito com Lourenço e Lourival, às 22h, Parque da Expo.

Dia 19 – Show com Alisson e Douglas, Felipe e Falcão e Banda Flor da Serra, às 22h. Estes shows acontecem no Centro de Formação (Pavilhão da Igreja Católica)

Dia 20 – apresentação da Orquestra de Teutônia (RS) e Dança Gaúcha, às 13:30h no Parque da Expo.