Uma pessoa ficou levemente ferida em uma colisão seguida de saída de pista. O fato foi registrado na noite do domingo, dia dois, na BR 153, KM 67, em Irani. Envolveu um Picasso, placas de Xanxerê, e um caminhão Atego, placas de Nova Bassano-RS. Com o choque, o Picasso saiu da pista e tombou.

No carro com placas de Santa Catarina havia quatro ocupantes. Desses, três escaparam sem ferimentos e uma adolescente, de 15 anos, foi socorrida com suspeita de fratura nas costelas e entorse no joelho esquerdo. Ela foi conduzida para o Pronto Atendimento de Irani, pelo Corpo de Bombeiros Voluntários para avaliação médica.