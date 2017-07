O Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani foi acionado na tarde deste domingo as 17:03 hs para prestar atendimento a duas pessoas no Bairro Santo Antônio. Ao chegar no local a Guarnição foi informada que a senhora iniciais L.P. de 20 anos e o senhor iniciais A.G.O. de 26 anos tinham sido agredidos com pedras moradores ao lado. Realizadas as avaliações e procedimentos os mesmos foram encaminhados ao Pronto Atendimento do município com ferimentos na mão e na cabeça. Logo após a Guarnição foi acionada para voltar ao local para realizar combate a incêndio na residência das vítimas que anteriormente haviam sido conduzidas ao Pronto Atendimento ( residência do senhor iniciais R.B. de 19 anos). Foi efetuado o rescaldo no local, considerando esta uma residência de 24 m² foi totalmente consumida pelas chamas. Os Bombeiros realizaram ainda a remoção de material incendiado em cima de outra residência ao lado da senhora iniciais L.F. de 46 anos, que segundo moradores foi projetado para que está também fosse queimada.