Verdão do Oeste encara o Fluminense, no Rio de Janeiro, pelo Brasileirão, na segunda-feira, dia três.

A Chapecoense realizou no sábado (01) pela manhã, no CT da Água Amarela, o último treino em Chapecó visando a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Na sequência seguiu viagem para o Rio de Janeiro/RJ, onde treinou neste domingo (02) na Gávea. O técnico Vagner Mancini aproveitou para intensificar os trabalhos na parte tática e definiu que o lateral Diego Renan será o substituto de Apodi que cumpre suspensão por ter recebido o terceiro cartão amarelo diante do Galo. “Me preparei bem, estou sempre trabalhando da mesma maneira, da mesma forma para estar pronto quando precisar atuar, (...) principalmente neste momento que a equipe está passando no campeonato”, destaca Diego Renan. O lateral enfatiza que o momento exige tranquilidade e muito trabalho. Aspectos que não tem faltado ao grupo que é sabedor de suas responsabilidades em “um competição longa e de alto nível” como a Série A do Campeonato Brasileiro.

Após o treinamento de sexta-feira o técnico Vagner Mancini falou à Imprensa, enfatizando o momento que a equipe vive e a importância da valorização do trabalho realizado até agora. Mancini também explanou sobre a necessidade de passar ao grupo a confiança e tranquilidade necessárias para executar o planejamento elaborado para a temporada 2017 e que apresentou bons resultados até o presente momento. Além de estar atento à oscilação nas últimas rodadas, mas também ciente de como conduzir a equipe na retomada de vitórias. “Nós somos sabedores do que está acontecendo, (...) todo mundo sabe e já viveu isso no futebol, a gente tenta usar uma metodologia que seja eficaz, que possa nos dar uma melhora significativa e ao mesmo tempo mostrar ao jogador que a confiança continua”, esclarece Mancini.

Lesão – Ao final do treino de sábado o médico Fabiano Winckler falou sobre a lesão apresentada pelo meia Neném após o treinamento de sexta-feira. O jogador sentiu um lesão grau um no adutor longo, além de outra no vasto lateral, ambas diagnosticadas após exame de ressonância magnética. Neném ficará entregue ao Departamento Médico até a completa resolução da dor.

(Fonte Fernando Mattos/Ascom Chapecoense)